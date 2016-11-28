У Кремлі розповіли, що В.Путін регулярно отримує інформацію про В.Януковича

"Безумовно, президент (РФ Володимир Путін) отримує регулярно інформацію про те, що відбувається навколо Віктора Януковича, які він робить кроки і в яких процесах бере участь", - заявив Д.Пєсков, відповідаючи на запитання, чи інформують В.Путіна про судовий процес у справі "Беркута" і про участь в ньому Януковича.

При цьому представник Кремля не зміг відповісти на питання, чи спілкувалися Путін і Янукович останнім часом.

"Я не маю такої інформації", - заявив він.

Як повідомляв УНН, В.Путін двічі телефонував В.Януковичу по спецзв'язку у ніч із 18 на 19 лютого 2014 року.