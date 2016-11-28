В Кремле рассказали, что В.Путин регулярно получает информацию о В.Януковиче

"Безусловно, президент (РФ Владимир Путин) получает регулярно информацию о том, что происходит вокруг Виктора Януковича, какие он делает шаги и в каких процессах участвует", - заявил Д.Песков, отвечая на вопрос, информируют ли В.Путина о судебном процессе по делу "беркутовцев" и об участии в нем В.Януковича.

При этом представитель Кремля не смог ответить на вопрос, общались ли В.Путин и В.Янукович в последнее время.

"Я не имею такой информации", - заявил он.

Как сообщал УНН, В.Путин дважды звонил В.Януковичу по спецсвязи в ночь с 18 на 19 февраля 2014 г.