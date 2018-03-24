У Кремлі прокоментували інформацію про вербування Савченко Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Кремлі назвали "нісенітницею" інформацію про вербування народного депутата України Надії Савченко Росією, а також заявили, що це внутрішня справа України. Про це сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Це, напевно, версія британців, вони люблять озвучувати такі версії. Звичайно, це повна нісенітниця. Савченко - це глибоко внутрішня справа України", - сказав Д.Пєсков.
Він також зазначив, що цікаво, чи буде прийнята "якась заява європейських лідерів з вимогою до Києва дати свободу Савченко".
Нагадаємо, 23 березня Шевченківський районний суд Києва заарештував Савченко до 20 травня.
Як повідомляв УНН, напередодні Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності і надала дозвіл на її затримання і арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, в чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст. 14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 КК. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є неспростовні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Луценко також заявляв, що є факти надання зброї з боку РФ для терактів в Києві.