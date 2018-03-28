У Кремлі пообіцяли своєчасну відповідь на видворення російських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Кремлі обіцяють надати своєчасну відповідь на рішення низки країн світу про видворення російських дипломатів . Про це у середу заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН.
“Очікувати (відповіді Москви на висилку російських дипломатів — ред.) варто. Очікувати варто своєчасно. Все буде зроблено таким чином, щоб це відповідало інтересам Російської Федерації”, — заявив він.
Відповідаючи на питання про те, чи буде в подальшому супроводжувати відносини Росії і країн, які вислали дипломатів, негативний бекграунд, Пєсков відповів, що “Росія залишається відкритою для взаємодії з усіма країнами”.
“Росія не може це робити без взаємності і готова це робити на основі взаємної вигоди, в цьому випадку — там, де це відповідає нашим інтересам, і взаємної поваги інтересів . Там, де ці основні елементи будуть збігатися, там буде тривати розвиток відносин. Росія до цього готова”, — додав він.
Нагадаємо, 26 березня низка країн світу повідомили, що висилають російських дипломатів.