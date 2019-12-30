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У Кремлі не виключають, що Путін ще привітає Зеленського з Новим роком

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи відсутність вітання Президента України Володимира Зеленського у привітаннях з Різдвом і Новим роком від президента Росії Володимира Путіна, не виключив що вітальне повідомлення може бути доповнено. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Не всі лідери увійшли в повідомлення. При необхідності буде додано інформацію. Можливо, будуть додавання до цієї інформації", - сказав Пєсков, відповідаючи журналістам на питання про те, чому в раніше опублікованому релізі не фігурують привітання на адресу українського і грузинського президентів.

Нагадаємо, Володимир Путін в телеграмі світовим лідерам не привітав Володимира Зеленського з Новим роком.

Українські Національні Новини

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