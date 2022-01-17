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У Кремлі не хочуть участі США у переговорах з Україною

У Кремлі не хочуть участі США у переговорах з Україною

Київ • УНН

 • 34329 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. У Кремлі не вважають, що до обговорення "відносин" України і РФ потрібно залучати США. Про це журналістам у понеділок заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на ТАСС.

Цитата

“Навіщо (залучати — ред.) Сполучені Штати, щоб обговорювати двосторонні російсько-українські відносини, коли вони цілком і повністю зараз індексовані на хід виконання Мінських домовленостей, тобто, точніше, на відсутність ходу? Не думаю, що для цього потрібні Сполучені Штати Америки", — сказав Пєсков.

Так він відповів на питання, чи розглядає Кремль можливість проведення тристороннього саміту.

Деталі

Говорячи про можливість тристороннього формату в принципі, представник Кремля припустив, що "може бути, Київ має на увазі якісь інші теми".

"Але про це нам всім доведеться ще дізнатися", - зауважив прессекретар.

Контекст

Керівник офісу президента Андрій Єрмак під час спілкування з американським дипломатом, директором Євразійського центру Atlantic Council Джоном Гербстом повідомив, що Зеленський запропонував Байдену провести тристоронній саміт разом з Путіним.

За словами Єрмака, Зеленський не виключає проведення таких переговорів у форматі відеоконференції.

У Кремлі при цьому заявили, що не отримували пропозицій щодо саміту РФ-США-Україна від американської сторони.

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