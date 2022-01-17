У Кремлі не хочуть участі США у переговорах з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Кремлі не вважають, що до обговорення "відносин" України і РФ потрібно залучати США. Про це журналістам у понеділок заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на ТАСС.
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“Навіщо (залучати — ред.) Сполучені Штати, щоб обговорювати двосторонні російсько-українські відносини, коли вони цілком і повністю зараз індексовані на хід виконання Мінських домовленостей, тобто, точніше, на відсутність ходу? Не думаю, що для цього потрібні Сполучені Штати Америки", — сказав Пєсков.
Так він відповів на питання, чи розглядає Кремль можливість проведення тристороннього саміту.
Деталі
Говорячи про можливість тристороннього формату в принципі, представник Кремля припустив, що "може бути, Київ має на увазі якісь інші теми".
"Але про це нам всім доведеться ще дізнатися", - зауважив прессекретар.
Контекст
Керівник офісу президента Андрій Єрмак під час спілкування з американським дипломатом, директором Євразійського центру Atlantic Council Джоном Гербстом повідомив, що Зеленський запропонував Байдену провести тристоронній саміт разом з Путіним.
За словами Єрмака, Зеленський не виключає проведення таких переговорів у форматі відеоконференції.
У Кремлі при цьому заявили, що не отримували пропозицій щодо саміту РФ-США-Україна від американської сторони.