У Костянтинівці підлітку відірвало руку внаслідок вибуху боєприпасу

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КИЇВ. 2 липня. УНН. До Костянтинівського відділення поліції надійшло повідомлення від працівників місцевої лікарні про те, що до них доставлено 16-річного хлопця, який постраждав від вибуху невідомого предмету. Про це повідомила прес-служба Національної поліції у Донецькій області, передає УНН.

“У потерпілого діагностовано травматичну ампутацію лівої кисті, осколкові поранення грудної клітини та ока”, — йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо, що підліток приніс вибухонебезпечний предмет додому і почав розбирати. Унаслідок чого стався вибух, який призвів до травмувань.

Як з’ясувалося, хлопець знайшов предмети, схожі на боєприпаси, та забрав їх з собою. Коли потерпілий спробував розібрати, один з них детонував у нього в руках.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події та проводять перевірку.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою “Нещасний випадок”.

З початку року на Донеччині через необережне поводження з вибухонебезпечними предметами загинуло 4 людини, серед них одна дитина, ще 14 травмовані, серед них 5 дітей.

Як повідомляв УНН, за даними СММ ОБСЄ, протягом 2018 року на Донбасі загинуло двоє і зазнали поранень 10 дітей.

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