У Костянтинівці підлітку відірвало руку внаслідок вибуху боєприпасу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. До Костянтинівського відділення поліції надійшло повідомлення від працівників місцевої лікарні про те, що до них доставлено 16-річного хлопця, який постраждав від вибуху невідомого предмету. Про це повідомила прес-служба Національної поліції у Донецькій області, передає УНН.
“У потерпілого діагностовано травматичну ампутацію лівої кисті, осколкові поранення грудної клітини та ока”, — йдеться у повідомленні.
Попередньо відомо, що підліток приніс вибухонебезпечний предмет додому і почав розбирати. Унаслідок чого стався вибух, який призвів до травмувань.
Як з’ясувалося, хлопець знайшов предмети, схожі на боєприпаси, та забрав їх з собою. Коли потерпілий спробував розібрати, один з них детонував у нього в руках.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події та проводять перевірку.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою “Нещасний випадок”.
З початку року на Донеччині через необережне поводження з вибухонебезпечними предметами загинуло 4 людини, серед них одна дитина, ще 14 травмовані, серед них 5 дітей.
Як повідомляв УНН, за даними СММ ОБСЄ, протягом 2018 року на Донбасі загинуло двоє і зазнали поранень 10 дітей.