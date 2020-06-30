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У Конгресі США вимагають "серйозних дій" у разі підтвердження змови РФ з талібами

У Конгресі США вимагають "серйозних дій" у разі підтвердження змови РФ з талібами

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Члени американського Конгресу від Республіканської партії, яких поінформували щодо даних про те, що російська військова розвідка (відома як ГРУ) імовірно пропонувала талібам винагороду за вбивства американських військових в Афганістані, закликають до притягнення Москви до відповідальності в разі правдивості цієї інформації. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

“Вже певний час було зрозуміло, що Росія не бажає нам добра в Афганістані”, — йдеться в заяві республіканців Мака Торнберрі і Ліз Чейні.

Після участі в спеціальному брифінгу 29 червня вони заявили, що важливо “активно вивчати” будь-яку інформацію, що стосується Росії або будь-якої країни, націленої проти американських сил.

Члени Палати представників Майкл Маккол і Адам Кінзінгер виступили з заявою, в якій “наполегливо заохочують адміністрацію США до швидких і серйозних дій для притягнення до відповідальності режиму Путіна”, якщо повідомлення відповідає дійсності.

Брифінг для законодавців-республіканців проводили директор Національної розвідки Джон Реткліф, керівник апарату Білого дому Марк Медоуз і радник з національної безпеки Роберт О’Браєн. За словами Реткліфа, розвідка ще вивчає оприлюднену в ЗМІ інформацію про ймовірну змову Росії з талібами.

“На жаль, несанкціоноване розкриття інформації ставить під загрозу нашу здатність коли-небудь дізнатися повну історію”, — додав він.

Пентагон також продовжує оцінювати розвідувальні дані, заявив його речник.

Кількох демократів із Палати представників зберуть на схожу нараду вранці 30 червня. Члени Конгресу обох партій закликали, щоб таке інформування також провели для всього Конгресу.

Президент США Дональд Трамп заперечував, що був ознайомлений із даними про можливу змову Росії з талібами.

Нагадаємо, в п’ятницю газета New York Times опублікувала розслідування, автори якого стверджують, що певний підрозділ російської військової розвідки, нібито пов’язаний зі спробами замахів в Європі минулого року, нібито пропонував винагороди за успішні напади на коаліційні війська в Афганістані — в тому числі американських військових.

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