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У Конго триває спалах лихоманки Ебола: загинули 117 осіб

У Конго триває спалах лихоманки Ебола: загинули 117 осіб

Київ • УНН

 • 8932 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. В результаті спалаху лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго загинуло 117 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

"За повідомленнями з Кіншаси, 117 осіб стали жертвами нового спалаху епідемії лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго. За інформацією Міністерства охорони здоров'я цієї країни, наявність захворювання підтверджено вже у 200 осіб. 117 з них загинули, 61 пацієнт благополучно вилікувався. Ще 40 осіб з підозрою на наявність вірусу очікують результатів аналізів", - повідомляє видання.

При цьому ресурс зазначив, що раніше ВООЗ відзначала високий ризик поширення захворювання в Конго і сусідніх регіонах, оскільки в зв'язку з ескалацією збройних зіткнень деякі місцеві жителі відмовляються від вакцинації. За останніми оцінками, епідемія поки не розрослася до міжнародного рівня.

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Уряд ДРК в серпні вже підтвердило наявність епідемії Ебола. На той момент вона була вже десятою в країні з 1976 року, коли даний вірус виявили там вперше. Попередня закінчилася 24 липня - в результаті неї загинули 33 людини.

Геморагічна лихоманка Ебола - гостра вірусна хвороба, яка вражає людину, деяких приматів і парнокопитних, передається в результаті контакту з кров'ю, гуморальної рідиною і виділеннями залоз хворого. У людини, що заразилася спостерігається висока температура тіла, кровотечі, ураження багатьох внутрішніх органів. Летальні результати фіксуються в більш ніж половині випадків захворювання.

Нагадаємо, в кінці вересня Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила рівень небезпеки поширення вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго та в цілому в регіоні з "високого" до "дуже високого".

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