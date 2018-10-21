В Конго продолжается вспышка лихорадки Эбола: погибли 117 человек

"По сообщениям из Киншасы, 117 человек стали жертвами новой вспышки эпидемии лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. По информации Министерства здравоохранения этой страны, наличие заболевания подтверждено уже у 200 человек. 117 из них погибли, 61 пациент благополучно вылечился. Еще 40 человек с подозрением на наличие вируса ожидают результатов анализов", - сообщает издание.

При этом ресурс отметил, что ранее ВОЗ отмечала высокий риск распространения заболевания в Конго и соседних регионах, поскольку в связи с эскалацией вооруженных столкновений некоторые местные жители отказываются от вакцинации. По последним оценкам, эпидемия пока не разрослась до международного уровня.



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Правительство ДРК в августе уже подтвердило наличие эпидемии Эболы. На тот момент она была уже десятой в стране с 1976 года, когда данный вирус обнаружили там впервые. Предыдущая закончилась 24 июля – в результате нее погибли 33 человека.



Геморрагическая лихорадка Эбола – острая вирусная болезнь, которая поражает человека, некоторых приматов и парнокопытных, передается в результате контакта с кровью, гуморальной жидкостью и выделениями желез больного. У заразившегося наблюдается высокая температура тела, кровотечения, поражение многих внутренних органов. Летальные исходы фиксируются в более чем половине случаев заболевания.



Напомним, в конце сентября Всемирная организация здравоохранения повысила уровень опасности распространения вируса Эбола в Демократической Республике Конго и в целом в регионе с “высокого” до “очень высокого”.



