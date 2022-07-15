У КНДР відповіли на розрив дипвідносин Україною: згадали про США та ядерну зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Міністерство закордонних справ Північної Кореї у відповідь на розрив дипвідносин Україною заявило, що Україна нібито не має права говорити про суверенітет, через те, що у КНДР назвали приєднанням до дій США щодо “порушення суверенітету Пхеньяна”. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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«Україна не має права порушувати питання суверенітету після приєднання до несправедливих і незаконних дій США, що порушили суверенітет Пхеньяну», – йдеться в заяві КНДР.
МЗС країни також зазначило, що ядерна і ракетна програми Пхеньяна є "засобом самооборони", а також звинуватили США у "ворожій політиці" через санкції та військові навчання з Південною Кореєю.
«Ми будемо і надалі зміцнювати та розвивати дружбу і співробітництво з усіма країнами, які поважають наш суверенітет і ставляться до нас прихильно, на основі принципів суверенної рівності, невтручання у внутрішні справи та взаємної поваги», — сказано в повідомленні.
Нагадаємо
Україна розриває дипломатичні відносини з КНДР у відповідь на визнання нею "незалежності" так званих "днр" та "лнр".