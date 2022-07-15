У КНДР відповіли на розрив дипвідносин Україною: згадали про США та ядерну зброю

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«Україна не має права порушувати питання суверенітету після приєднання до несправедливих і незаконних дій США, що порушили суверенітет Пхеньяну», – йдеться в заяві КНДР.

МЗС країни також зазначило, що ядерна і ракетна програми Пхеньяна є "засобом самооборони", а також звинуватили США у "ворожій політиці" через санкції та військові навчання з Південною Кореєю.

«Ми будемо і надалі зміцнювати та розвивати дружбу і співробітництво з усіма країнами, які поважають наш суверенітет і ставляться до нас прихильно, на основі принципів суверенної рівності, невтручання у внутрішні справи та взаємної поваги», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо

Україна розриває дипломатичні відносини з КНДР у відповідь на визнання нею "незалежності" так званих "днр" та "лнр".