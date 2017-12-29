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У КМДА розповіли, як працюватиме громадський транспорт у новорічну ніч

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. У новорічну ніч у роботу громадського транспорту в Києві будуть внесені зміні. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН

У КМДА розповіли, як працюватиме громадський транспорт у новорічну ніч

"Звертаємо увагу киян і гостей міста, що на період новорічно-різдвяних свят у роботу наземного громадського транспорту столиці внесено зміни. Роботу столичного метрополітену та наземного пасажирського транспорту в новорічну ніч буде подовжено на 3 години", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, із 20:00 31 грудня 2017 до 3:00 1 січня 2018, 1 січня 2018 з 14:00 до 21:00, а також 7 січня 2018 з 12:00 до 15:00 вносяться такі зміни:

• тролейбуси маршруту № 6 курсуватимуть від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська»;

• тролейбуси маршруту № 16 курсуватимуть від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;

• тролейбуси маршруту № 18 курсуватимуть від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

• автобуси маршруту № 24, № 114 курсуватимуть за трасою руху робочого дня.

Фунікулер у ніч із 31 грудня 2017 року на 1 січня 2018 року працюватиме цілодобово.

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Окрім того, 1, 6, 7, 8 січня 2018 року роботу громадського транспорту організовано за розкладом вихідного дня зі змінами, а 2, 3, 4 та 5 січня 2018 року – за розкладом робочого дня зі змінами.

Також у новорічну ніч, із 31 грудня на 1 січня, до 5 години ранку продовжується робота автобусних маршрутів у режимі маршрутного таксі, а саме: №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 226, 234, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 548, 586.

Нагадаємо, раніше у Київській міській адміністрації опублікували список заходів з нагоди святкування Нового року та Різдва у всіх районах столиці. 

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