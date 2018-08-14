У київському озері втопився чоловік

На місце події було направлено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у м. Києві. Як виявилось, тіло чоловіка знаходилось 40 м від берега на поверхні води. Рятувальники за допомогою водолазного спорядження дістали потопельника та передали його правоохоронним органам.



Причини трагедії та особу чоловіка встановлюють правоохоронні органи.



Як повідомляв УНН, з початку літа кількість загиблих на водоймах Києва сягає вже 30 осіб.

Нагадаємо, так з початку 2018 року від водної стихії в Україні загинули 874 людини, з них 88 - діти.



За даними ДСНС, лише за один день — неділю, 12 серпня, потонуло 15 осіб. Загалом за минулий тиждень на водоймах країни загинула 81 людина.



Зазначимо, що цього року статистика смертності на воді б'є рекорди: на 100 людей більше, ніж торік.