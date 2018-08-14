В киевском озере утонул мужчина

На место происшествия были направлены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве. Как оказалось, тело мужчины находилось 40 м от берега на поверхности воды. Спасатели с помощью водолазного снаряжения достали утопленника и передали его правоохранительным органам.



Причины трагедии и личность мужчины устанавливают правоохранительные органы.



Как сообщал УНН, с начала лета количество погибших на водоемах Киева достигает уже 30 человек.

Напомним, так с начала 2018 от водной стихии в Украине погибли 874 человека, из них 88 - дети.



По данным ГСЧС, только за один день - воскресенье, 12 августа, утонуло 15 человек. Всего за прошедшую неделю на водоемах страны погибли 81 человек.



Отметим, что в этом году статистика смертности на воде бьет рекорды: на 100 человек больше, чем в прошлом году.