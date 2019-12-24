У київського чиновника конфіскували зароблені на бізнесі 238 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. За протоколом Національного агентства з питань запобігання корупції суд встановив у діях посадовця з Київщини, який вів бізнес, порушення обмеження щодо сумісництва і конфіскував у нього дохід від підприємницької діяльності у 238,7 тис. грн, ще й наклавши штраф. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.
"Постановою Васильківського міськрайонного суду Київської області начальника групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти Васильківської РДА, який займався підприємницькою діяльністю у статусі фізичної особи-підприємця, визнано винним у вчиненні адмінправопорушення, пов’язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачено ч. 1 ст. 172-4 КУпАП", - вказали в агентстві.
Київський апеляційний суд, як зазначається, залишив зазначену постанову без змін.
"До посадовця застосовано стягнення у вигляді штрафу 5,1 тис. грн з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності (238,7 тис. грн)", - повідомили у НАЗК.
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