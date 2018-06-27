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У "Київміськбуді" нагородили архітекторів

У "Київміськбуді" нагородили архітекторів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Із нагоди Всесвітнього дня архітектури у холдинговій компанії "Київміськбуд" вручили відзнаки спеціалістам ТОВ “Буд-проект-груп”. Про це УНН повідомили у компанії.

Почесною грамотою голови правління — президента ПрАТ “ХК “Київміськбуд” відзначена робота головних архітекторів товариства Олега Реву і Олесю Беренок.

За плідну співпрацю з холдинговою компанією, високий професіоналізм і значні трудові здобутки Ніні Радузі, Оксані Гемзюк, Яні Чекиній і Олені Ілюшенко оголошено подяку голови правління — президента ПрАТ “ХК “Київміськбуд”.

Високі відзнаки архітекторам вручив віце-президент компанії Василь Дудурич. Вітаючи колег, він зазначив, що у архітекторів особливо висока місія, адже їх роботам жити роки і століття, а тому кожна споруда — це справжній виклик, який потребує не тільки професійних знань і вмінь, а й злету творчої фантазії і гарного смаку.

“Дякую вам за роботу, за допомогу, за те, як ви викладаєтесь на цій роботі. Хочу побажати вам тільки натхнення, хороших архітектурних ідей, не стримуйтесь у своїх починаннях, всього вам найкращого”, — привітав Дудурич.

Всесвітній день архітектури встановлений у 1985 році у перший понеділок липня Міжнародним союзом архітекторів. В Україні це свято щорічно відзначається з 1995 року 1 липня у відповідності до указу Президента.

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