В "Киевгорстрое" наградили архитекторов

Почетной грамотой главы правления — президента ЧАО "ХК "Киевгорстрой" отмечена работа главных архитекторов товарищества Олега Ревы и Олеси Беренок.

За плодотворное сотрудничество с холдинговой компанией, высокий профессионализм и значительные трудовые достижения Нине Радуге, Оксане Гемзюк, Яне Чекиной и Елене Илюшенко объявлена ​​благодарность главы правления — президента ЧАО "ХК "Киевгорстрой".

Высокие награды архитекторам вручил вице-президент компании Василий Дудурич. Поздравляя коллег, он отметил, что у архитекторов особенно высокая миссия, ведь их работам жить годы и века, а потому каждое сооружение — это настоящий вызов, который требует не только профессиональных знаний и умений, но и полета творческой фантазии и хорошего вкуса.

"Спасибо вам за работу, за помощь, за то, как вы выкладываетесь на этой работе. Хочу пожелать вам только вдохновение, хороших архитектурных идей и не сдерживайтесь в своих начинаниях, всего вам наилучшего", - поздравил Дудурич.

Всемирный день архитектуры установлен в 1985 году в первый понедельник июля Международным союзом архитекторов. В Украине этот праздник ежегодно отмечается с 1995 году 1 июня в соответствии с указом Президента.