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У Києві зросла будівельна активність

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КИЇВ. 28 березня. УНН. У січні–лютому 2018 р. підприємствами Києва виконано будівельних робіт на суму 2852,6 млн грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–лютим 2017 р. становив 102,6%. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Головного управління статистики України.

Індекс будівельної продукції у січні–лютому 2018 р. проти січня–лютого 2017 р. з будівництва будівель становив 111,8%, у тому числі, житлових – 116,0%, нежитлових – 103,3%. Індекс будівельної продукції з будівництва інженерних споруд – 74,0%.

За видами будівельної продукції найбільший обсяг будівельних робіт виконано з будівництва будівель – 2331,2 млн грн або 81,7% від загального обсягу. З них, з будівництва житлових будівель виконано робіт на суму 1570,2 тис. грн або 55,0%, нежитлових – 761,0 тис. грн або 26,7%. З будівництва інженерних споруд виконано обсяг робіт на 521,4 тис. грн або 18,3% від загального обсягу.

Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше. В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами.

Наприклад, найбільший столичний забудовник “ХК “Київміськбуд” ввів в експлуатацію протягом 2016 року більше 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ в порівнянні з 2015 роком. За підсумками 2017 року компанія введе в експлуатацію понад 300 тисяч квадратних метрів. Окрім завершення низки об’єктів, що вже зводяться, компанія у 2018 року взялася за 7 нових.

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