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У Києві завтра очікується невеликий сніг

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Києві завтра очікується невеликий сніг, загалом по Україні - хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

У Києві завтра очікується невеликий сніг

"У Києві завтра невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

У столиці очікується південно-східний вітер, 7-12 м/с. Температура вночі сягне 2-4 градусів морозу, вдень від нуля до 2 градусів тепла.

В Україні - без опадів, невеликий сніг лише в Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях.

В карпатському регіоні та більшості північних областей на дорогах подекуди ожеледиця. На Правобережжі країни вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у східних, Дніпропетровській областях та в Приазов'ї пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6 градусів морозу, у східних областях місцями 8-11градусів морозу, у західних областях та на узбережжі морів близько 0 градусів; вдень від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла, на крайньому півдні та заході країни подекуди 7-12 градусів тепла.

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