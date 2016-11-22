В Киеве завтра ожидается небольшой снег
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Киеве завтра ожидается небольшой снег, в целом по Украине - облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
"В Киеве завтра небольшой снег. На дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.
В столице ожидается юго-восточный ветер, 7-12 м/с. Температура ночью составит 2-4 градусов мороза, днем от нуля до 2 градусов тепла.
В Украине - без осадков, небольшой снег лишь в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях.
В карпатском регионе и большинстве северных областей на дорогах местами гололедица. На Правобережье страны ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в восточных, Днепропетровской областях и в Приазовье порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 1-6 градусов мороза, в восточных областях местами 8-11 градусов мороза, в западных областях и на побережье морей около 0 градусов; днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на крайнем юге и западе страны местами 7-12 градусов тепла.