У Києві за добу двоє людей отримали вогнепальні поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Ввечері 17 липня в столиці щонайменше двоє осіб отримали серйозні вогнепальні поранення. Про це УНН повідомили джерела в медичному закладі.
Перший виклик надійшов до лікарів близько дев’ятої години вечора. У Дніпровському районі Києва на проспекті Ватутіна сталась бійка зі стріляниною, внаслідок якої 35-річний чоловік отримав вогнепальне поранення грудної клітини та живота. За словами лікарів, чоловік, скоріш за все, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його було оперативно доставлено до міської клінічної лікарні.
Зі слів свідків, невідомі стріляли з пневматичної зброї.
Ще один виклик надійшов близько опівночі у Шевченківському районі.
Повідомляється, що 33-річний чоловік отримав вогнепальне поранення гомілки. За словами лікарів, чоловік також був у стані алкогольного сп’яніння, з пневматичної зброї у нього стріляв сусід.
Як повідомляв УНН, через стрілянину у Дніпрі загинув чоловік.