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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 40725 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102840 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124811 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132298 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169290 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153440 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141165 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130464 просмотра

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7 марта, 08:52 • 181421 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118334 просмотра

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В Киеве за сутки два человека получили огнестрельные ранения

В Киеве за сутки два человека получили огнестрельные ранения

Киев  •  УНН

 • 33655 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Вечером 17 июля в столице как минимум два человека получили серьезные огнестрельные ранения. Об этом сообщили УНН источники в медицинском учреждении.

Первый вызов поступил к врачам около девяти часов вечера. В Днепровском районе Киева на проспекте Ватутина произошла драка со стрельбой, в результате которой 35-летний мужчина получил огнестрельное ранение грудной клетки и живота. По словам врачей, мужчина, скорее всего, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был оперативно доставлен в городскую клиническую больницу.

По словам свидетелей, неизвестные стреляли из пневматичного оружия.

Еще один вызов поступил около полуночи в Шевченковском районе.

Сообщается, что 33-летний мужчина получил огнестрельное ранение голени. По словам врачей, мужчина также был в состоянии алкогольного опьянения, из пневматического оружия в него стрелял сосед.

Как сообщал УНН, из-за стрельбы в Днепре погиб человек.

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Киев

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