В Киеве за сутки два человека получили огнестрельные ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Вечером 17 июля в столице как минимум два человека получили серьезные огнестрельные ранения. Об этом сообщили УНН источники в медицинском учреждении.
Первый вызов поступил к врачам около девяти часов вечера. В Днепровском районе Киева на проспекте Ватутина произошла драка со стрельбой, в результате которой 35-летний мужчина получил огнестрельное ранение грудной клетки и живота. По словам врачей, мужчина, скорее всего, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был оперативно доставлен в городскую клиническую больницу.
По словам свидетелей, неизвестные стреляли из пневматичного оружия.
Еще один вызов поступил около полуночи в Шевченковском районе.
Сообщается, что 33-летний мужчина получил огнестрельное ранение голени. По словам врачей, мужчина также был в состоянии алкогольного опьянения, из пневматического оружия в него стрелял сосед.
Как сообщал УНН, из-за стрельбы в Днепре погиб человек.