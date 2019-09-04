У Києві викрито шахрая, який незаконно продав квартиру та будинок померлої людини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Київською місцевою прокуратурою №4 викрито афериста, який використовуючи довіреність від померлої особи, продав квартиру та приватний будинок останньої. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
Так, шахрай, ще за життя померлого, вмовив останнього оформити на себе довіреність на право продажу майна. В подальшому, після смерті потерпілого, достовірно знаючи про вказаний факт, продав квартиру в м. Києві та приватний будинок в Київській області.
Зважаючи на те, що вказане майно є від померлої спадщиною, право власності на нього мало відійти територіальним громадам столиці та Київщини. В результаті злочинних дій зловмисника інтересам громад завдана шкода в особливо великих розмірах.
За результатами розслідування дії шахрая кваліфіковано за ч.4 ст. 190 КК України. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.
Наразі органами прокуратури вживаються заходи щодо повернення незаконно відчуженого майна територіальним громадам.
Нагадаємо про квартирну аферу у Києві: шахраї заволоділи 17 об’єктами.