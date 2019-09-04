В Киеве разоблачен мошенник, который незаконно продал квартиру и дом умершего человека

Так, мошенник, еще при жизни умершего, уговорил последнего оформить на себя доверенность на право продажи имущества. В дальнейшем, после смерти потерпевшего, зная об указанном факте, продал квартиру в Киеве и частный дом в Киевской области.

Несмотря на то, что указанное имущество является от умершего наследием, право собственности на него должно было отойти территориальным общинам столицы и Киевской области. В результате преступных действий злоумышленника интересам общин нанесен ущерб в особо крупных размерах.

По результатам расследования действия мошенника квалифицированы по ч.4 ст. 190 УК Украины. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Сейчас органами прокуратуры принимаются меры по возврату незаконно отчужденного имущества территориальным общинам.

Напомним о квартирной афере в Киеве: мошенники завладели 17 объектами.