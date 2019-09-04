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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 20558 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115263 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126031 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117396 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122738 просмотра

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В Киеве разоблачен мошенник, который незаконно продал квартиру и дом умершего человека

В Киеве разоблачен мошенник, который незаконно продал квартиру и дом умершего человека

Киев  •  УНН

 • 5962 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Киевской местной прокуратурой №4 разоблачен аферист, который используя доверенность от умершего, продал квартиру и частный дом последнего. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Так, мошенник, еще при жизни умершего, уговорил последнего оформить на себя доверенность на право продажи имущества. В дальнейшем, после смерти потерпевшего, зная об указанном факте, продал квартиру в Киеве и частный дом в Киевской области.

Несмотря на то, что указанное имущество является от умершего наследием, право собственности на него должно было отойти территориальным общинам столицы и Киевской области. В результате преступных действий злоумышленника интересам общин нанесен ущерб в особо крупных размерах.

По результатам расследования действия мошенника квалифицированы по ч.4 ст. 190 УК Украины. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Сейчас органами прокуратуры принимаются меры по возврату незаконно отчужденного имущества территориальным общинам.

Напомним о квартирной афере в Киеве: мошенники завладели 17 объектами.

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