В Киеве разоблачен мошенник, который незаконно продал квартиру и дом умершего человека
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Киевской местной прокуратурой №4 разоблачен аферист, который используя доверенность от умершего, продал квартиру и частный дом последнего. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Так, мошенник, еще при жизни умершего, уговорил последнего оформить на себя доверенность на право продажи имущества. В дальнейшем, после смерти потерпевшего, зная об указанном факте, продал квартиру в Киеве и частный дом в Киевской области.
Несмотря на то, что указанное имущество является от умершего наследием, право собственности на него должно было отойти территориальным общинам столицы и Киевской области. В результате преступных действий злоумышленника интересам общин нанесен ущерб в особо крупных размерах.
По результатам расследования действия мошенника квалифицированы по ч.4 ст. 190 УК Украины. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
Сейчас органами прокуратуры принимаются меры по возврату незаконно отчужденного имущества территориальным общинам.
Напомним о квартирной афере в Киеве: мошенники завладели 17 объектами.