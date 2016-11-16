У Києві викрили мережу онлайн-казино, яку організували громадяни РФ та Литви
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Правоохоронці викрили у Києві мережу онлайн-казино, яку організували громадяни РФ та Литви. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
В одному з офісних центрів Києва зловмисники налагодили масштабний підпільний бізнес, до якого були залучені близько 120 найманих працівників: ІТ-спеціалісти, розробники онлайн-ігор, веб-дизайнери, адміністратори гральних веб-ресурсів та фінансисти навіть не підозрювали, що працюють на шахраїв.
Встановлено, що що злочинна група займалися створенням, адмініструванням та функціонуванням 18 незаконних онлайн-казино, популярних у Європі та країнах пострадянського простору. До складу угруповання входили 20 осіб. Організаторами були громадяни РФ та Литви.
Правоохоронці вилучили у злочинців 5 млн. грн готівкою, незареєстрований пістолет Макарова та 145 набоїв до нього, а також документацію та інші докази протиправної діяльності. Щомісячний прибуток ОЗУ становив 400 тис.євро.
Наразі основних фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України. Триває перевірка.