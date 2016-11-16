В Киеве разоблачили сеть онлайн-казино, которую организовали граждане РФ и Литвы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Правоохранители разоблачили в Киеве сеть онлайн-казино, которую организовали граждане РФ и Литвы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.
В одном из офисных центров Киева злоумышленники наладили масштабный подпольный бизнес, к которому были привлечены около 120 наемных работников: ІТ-специалисты, разработчики онлайн-игр, веб-дизайнеры, администраторы игровых веб-ресурсов и финансисты даже не подозревали, что работают на мошенников.
Установлено, что преступная группа занимались созданием, администрированием и функционированием 18 незаконных онлайн-казино, популярных в Европе и странах постсоветского пространства. В состав группировки входили 20 человек. Организаторами были граждане РФ и Литвы.
Правоохранители изъяли у преступников 5 млн грн наличными, незарегистрированный пистолет Макарова и 145 патронов к нему, а также документацию и другие доказательства противоправной деятельности. Ежемесячная прибыль ОПУ составила 400 тыс. евро.
Основных фигурантов задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводится проверка.