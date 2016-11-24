У Києві відновлено роботу бювету, що не працював 6 років

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 6478 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 94652 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 106311 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 105889 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 108578 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 116487 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 173280 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 75572 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163070 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 112633 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
6м/с
27%
Популярнi новини

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 23506 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 21069 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 19904 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 28532 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 16528 перегляди
Публікації

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 10160 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 17631 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 94718 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 173318 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 190490 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 3704 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 103098 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 105077 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 49135 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 52140 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

У Києві відновлено роботу бювету, що не працював 6 років

Київ • УНН

 • 8802 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Голосіївському районі Києва відновлено роботу бюветного комплексу, що не працював із 2010 року. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

У Києві відновлено роботу бювету, що не працював 6 років

“Бювет не працював шість років: проблема була в свердловині та недостатній якості води з неї. Ми зараз збудували нову свердловину глибиною 285 метрів. Це юрський водоносний горизонт, вода з якого може конкурувати з водою, яку ми споживаємо в санаторіях ближче до Західної України. Вона дійсно дуже якісна”, — наголосив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він зауважив, що таких непрацюючих бюветів на початок 2015 року було 35. Містом була розроблена програма, в рамках якої заплановано відновлення всіх 35 бюветів з 2015 до 2020 року, а також організація системного обслуговування бюветів міста.

“Цього року ми плануємо збудувати 8 нових свердловин, і 10 — протягом наступного року. До 2020 року ми плануємо повернути в роботу всі 187 бюветів, які є у Києві. Це якісна і безкоштовна вода для киян”, — зазначив П.Пантелеєв.

За два роки виконання програми вже збудовано 5 нових свердловин за адресами: перетин вулиць Артема та Полтавської, проспект Науки, 43, вулиця Наумова, 27, вулиця Освіти, 5, вулиця Теремківська, 2. Також у роботі будівництво ще п’яти свердловин: на вулиці Ентузіастів, 43 та 23, вулиці Лобановського, вулиці Кирилівській, 99, вулиці Вернадського, 85, проспект Науки, 8.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ
Brent
$65.19
Bitcoin
$85,718.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.21
Золото
$3,241.35
Ethereum
$1,644.77