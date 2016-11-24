У Києві відновлено роботу бювету, що не працював 6 років

“Бювет не працював шість років: проблема була в свердловині та недостатній якості води з неї. Ми зараз збудували нову свердловину глибиною 285 метрів. Це юрський водоносний горизонт, вода з якого може конкурувати з водою, яку ми споживаємо в санаторіях ближче до Західної України. Вона дійсно дуже якісна”, — наголосив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він зауважив, що таких непрацюючих бюветів на початок 2015 року було 35. Містом була розроблена програма, в рамках якої заплановано відновлення всіх 35 бюветів з 2015 до 2020 року, а також організація системного обслуговування бюветів міста.

“Цього року ми плануємо збудувати 8 нових свердловин, і 10 — протягом наступного року. До 2020 року ми плануємо повернути в роботу всі 187 бюветів, які є у Києві. Це якісна і безкоштовна вода для киян”, — зазначив П.Пантелеєв.

За два роки виконання програми вже збудовано 5 нових свердловин за адресами: перетин вулиць Артема та Полтавської, проспект Науки, 43, вулиця Наумова, 27, вулиця Освіти, 5, вулиця Теремківська, 2. Також у роботі будівництво ще п’яти свердловин: на вулиці Ентузіастів, 43 та 23, вулиці Лобановського, вулиці Кирилівській, 99, вулиці Вернадського, 85, проспект Науки, 8.