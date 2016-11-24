В Киеве возобновлена ​​работа бювета, который не работал 6 лет

"Бювет не работал шесть лет: проблема была в скважине и недостаточном качестве воды из нее. Мы сейчас построили новую скважину глубиной 285 метров. Это юрский водоносный горизонт, вода из которого может конкурировать с водой, которую мы потребляем в санаториях ближе к Западной Украине. Она действительно очень качественная", - отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он отметил, что таких неработающих бюветов на начало 2015 года было 35. Городом была разработана программа, в рамках которой запланировано восстановление всех 35 бюветов с 2015 до 2020 года, а также организация системного обслуживания бюветов города.

"В этом году мы планируем построить 8 новых скважин, и 10 - в течение следующего года. К 2020 году мы планируем вернуть в работу все 187 бюветов, которые есть в Киеве. Это качественная и бесплатная вода для киевлян", - отметил П.Пантелеев.

За два года выполнения программы уже построено 5 новых скважин по адресам: пересечение улиц Артема и Полтавской, проспект Науки, 43, улица Наумова, 27, улица Просвещения, 5, улица Теремковская, 2. Также в работе строительство еще пяти скважин: на улице Энтузиастов, 43 и 23 улицы Лобановского, улице Кирилловской, 99, улице Вернадского, 85, проспект Науки, 8.