У Києві в день народження політв'язня Олександра Кольченка відбудеться акція "Марне очікування"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У київському аеропорту Жуляни 26 листопада відбудеться міжнародна акція "Марне очікування" до дня народження ув'язненого в Росії активіста Олександра Кольченка. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Крим.Реалії".
"Учасники події чекатимуть на Сашу з іменною табличкою в зоні прильоту аеропорту. Але він не прилетить. Не через скасування рейсу або погані погодні умови, а тому, що вже більше трьох років сидить за кремлівськими гратами. Там Тундра (прізвисько Олександра Кольченка в середовищі активістів – ред.) зустріне свої двадцять вісім років. Там перебуває ще близько 60 громадян України, які переслідуються за політичними мотивами. Їх ми також будемо чекати. Стільки скільки потрібно", – сказано в анонсі заходу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сенцова етапували в "червону" колонію Заполяр'я - правозахисниця
У тексті уточнюється, що активісти вийдуть з табличками, на яких напишуть імена українських політв'язнів. Подібні акції заплановані в міжнародних аеропортах Одеси, Львова, Праги і Варшави.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Клих був у комі ще на початку вересня - адвокат
Нагадаємо, представництво США при ОБСЄ закликало звільнити українських політв'язнів, зокрема українського журналіста Романа Сущенка та звинувачених в тероризмі Миколу Карпюка та Станіслава Клиха.