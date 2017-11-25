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У Києві в день народження політв'язня Олександра Кольченка відбудеться акція "Марне очікування"

Київ • УНН

 • 10698 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. У київському аеропорту Жуляни 26 листопада відбудеться міжнародна акція "Марне очікування" до дня народження ув'язненого в Росії активіста Олександра Кольченка. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Крим.Реалії".

"Учасники події чекатимуть на Сашу з іменною табличкою в зоні прильоту аеропорту. Але він не прилетить. Не через скасування рейсу або погані погодні умови, а тому, що вже більше трьох років сидить за кремлівськими гратами. Там Тундра (прізвисько Олександра Кольченка в середовищі активістів – ред.) зустріне свої двадцять вісім років. Там перебуває ще близько 60 громадян України, які переслідуються за політичними мотивами. Їх ми також будемо чекати. Стільки скільки потрібно", – сказано в анонсі заходу.

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У тексті уточнюється, що активісти вийдуть з табличками, на яких напишуть імена українських політв'язнів. Подібні акції заплановані в міжнародних аеропортах Одеси, Львова, Праги і Варшави.

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Нагадаємо, представництво США при ОБСЄ закликало звільнити українських політв'язнів, зокрема українського журналіста Романа Сущенка та звинувачених в тероризмі Миколу Карпюка та Станіслава Клиха.

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