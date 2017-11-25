В Киеве в день рождения политзаключенного Александра Кольченко состоится акция "Тщетно ожидания"

"Участники события ждать Сашу с именной табличкой в ​​зоне прилета аэропорта. Но он не прилетит. Не из-за отмены рейса или плохие погодные условия, а потому, что уже более трех лет сидит за кремлевскими решеткой. Там Тундра (прозвище Александра Кольченко в среде активистов - ред.) встретит свои двадцать восемь лет. Там находится еще около 60 граждан Украины, которые преследуются по политическим мотивам. Их мы также будем ждать. Столько сколько нужно ", - сказано в анонсе мероприятия.

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В тексте уточняется, что активисты выйдут с табличками, на которых напишут имена украинских политзаключенных. Подобные акции запланированы в международных аэропортах Одессы, Львова, Праги и Варшавы.

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Напомним, представительство США при ОБСЕ призвал освободить украинских политзаключенных, в частности украинского журналиста Романа Сущенко и обвиняемых в терроризме Николая Карпюка и Станислава Клиха.