В Киеве в день рождения политзаключенного Александра Кольченко состоится акция "Тщетно ожидания"

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 80094 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 70765 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 77769 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 84875 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118924 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115341 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 144692 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107391 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108820 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113365 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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В Киеве в день рождения политзаключенного Александра Кольченко состоится акция "Тщетно ожидания"

В Киеве в день рождения политзаключенного Александра Кольченко состоится акция "Тщетно ожидания"

Киев  •  УНН

 • 10695 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В киевском аэропорту Жуляны 26 ноября состоится международная акция "Тщетно ожидания" ко дню рождения заключенного в России активиста Александра Кольченко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Крим.Реалии".

"Участники события ждать Сашу с именной табличкой в ​​зоне прилета аэропорта. Но он не прилетит. Не из-за отмены рейса или плохие погодные условия, а потому, что уже более трех лет сидит за кремлевскими решеткой. Там Тундра (прозвище Александра Кольченко в среде активистов - ред.) встретит свои двадцать восемь лет. Там находится еще около 60 граждан Украины, которые преследуются по политическим мотивам. Их мы также будем ждать. Столько сколько нужно ", - сказано в анонсе мероприятия.

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В тексте уточняется, что активисты выйдут с табличками, на которых напишут имена украинских политзаключенных. Подобные акции запланированы в международных аэропортах Одессы, Львова, Праги и Варшавы.

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Напомним, представительство США при ОБСЕ призвал освободить украинских политзаключенных, в частности украинского журналиста Романа Сущенко и обвиняемых в терроризме Николая Карпюка и Станислава Клиха.

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