У Києві стався вибух у квартирі. Причина - не снаряд, а самогонний апарат
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Києві стався вибух у квартирі. Як повідомили у патрульній поліції, його причиною став не ворожий снаряд, а самогонний апарат, передає УНН.
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Учора, близько 11-ї години надійшло повідомлення про те, що у будинку на вулиці Тропініна відбувся вибух.
За адресою прибули патрульні, медики, рятувальники. Обстеживши місце події виявилось, що вибух відбувся на кухні в одній з квартир першого поверху. Вибухнув самогонний апарат.
Внаслідок вибуху власник отримав опіки та був шпиталізований медиками до лікарні. Наразі його життю нічого не загрожує.
Окрім 58-річного чоловіка в квартирі знаходилась його донька з онукою. На щастя вони не постраждали.
Жінкарозповіла, що лише вчора з дитиною повернулась додому із заходу України, куди тікали від війни. По приїзді, батько їх попередив, що буде займатися "своїми" справами на кухні, а тому просив сьогодні туди не заходити.
Подальші обставини події встановлюватимуть слідчі.