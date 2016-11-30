У Києві поліцейські затримали озброєних іноземців

Так, до поліції звернувся житель столиці і повідомив, що двоє невідомих осіб, погрожуючи пістолетом, намагалися заштовхати його до свого автомобіля. Потім зірвали сумку, в якій були документи, банківські картки, 600 євро, 300 доларів та 3000 гривень. Зловмисники сіли в автомобіль та поїхали з місця події. Заявник надав правоохоронцям, котрі прибули на місце, детальний опис машини та вказав її держномери.

При виїзді зі столиці поліція зупинила підозріле авто та перевірила документи в осіб, які перебували у салоні. У чоловіків вилучили два предмети, схожі на пістолети, та ніж. Усе це відправили на експертне дослідження. Сумку заявника, яку забрали нападники, правоохоронці знайшли поблизу дороги.

Наразі обох чоловіків затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом справи розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Нападникам загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.