В Киеве полицейские задержали вооруженных иностранцев

Так, в полицию обратился житель столицы и сообщил, что двое неизвестных, угрожая пистолетом, пытались затолкать его в свой автомобиль. Затем сорвали сумку, в которой были документы, банковские карточки, 600 евро, 300 долларов и 3000 гривен. Злоумышленники сели в автомобиль и уехали с места происшествия. Заявитель предоставил правоохранителям, которые прибыли на место, детальное описание машины и указал ее госномера.

При выезде из столицы полиция остановила подозрительное авто и проверила документы у лиц, находившихся в салоне. У мужчин изъяли два предмета, похожие на пистолеты, и нож. Все это отправили на экспертное исследование. Сумку заявителя, которую забрали нападавшие, правоохранители нашли возле дороги.

Обоих мужчин задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту дела начали уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Нападавшим грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.