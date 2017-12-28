У Києві планували реалізувати понад 400 тонн неякісних продуктів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Впродовж 2017 року Держпродспоживслужбою в місті Києві не допущено до реалізації близько 425 тон недоброякісних харчових продуктів. Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби в місті Київ, передає УНН.
Також повідомляється, що з початку року у Києві планували реалізувати понад 245 одиниць неякісних непродовольчих товарів.
В управлінні додали, що впродовж 2017 року недобросовісні столичні підприємці були оштрафовані на понад 1,1 млн грн. До суду направлено 34 адміністративні позови.
У Держпродспоживслужбі додали, що дослідження якості продовольчих та непродовольчих товарів проводяться в кожній області України. На початку наступного року cлужба планує оприлюднити підсумки моніторингу товарів по всій території України.
Нагадаємо, з початку року на ринках України намагалися продати більше 6 тис. тонн неякісного м’яса.
Додамо, що в країні почастішали випадки масових отруєнь. Серед іншого експерти і політики пов’язують це із дією мораторію на перевірки бізнесу.