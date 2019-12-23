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У Києві підліткі пограбували магазин на заправці

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. У столиці вночі 23 грудня двоє братів та їх спільник зайшли до приміщення та намагалися поцупити банку слабоалкогольного напою. Їх зупинив охоронець, однак нападники застосували сльозогінний газ та побили чоловіка. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в місті Києві.

На лінію 102 надійшло повідомлення про грабіж на автозаправній станції на проспекті Маяковського Деснянського району столиці. 

Як розповіла слідча Деснянського управління поліції Наталія Редковолосова, по записах камер відеоспостереження працівники карного розшуку протягом декількох годин затримали усіх учасників події:

"Це – 17-річні брати-близнюки та їх одноліток, двоє з них мають непогашену судимість за майновий злочин. Оперативники затримали молодиків неподалік від місця скоєння злочину. Вони зізналися, що зайшли до приміщення автозаправної станції та взяли три банки слабоалкогольного напою. Касир їм відмовив у продажі товару, тоді вони поклали дві банки на полицю, а третю заховали у кишеню. Охоронець зробив їм зауваження та намагався затримати. У результаті відбувся конфлікт, під час якого один із неповнолітніх застосував газовий балончик, а спільники побили 52-річного чоловіка і втекли. Свідки події викликали швидку для потерпілого та поліцію. Чоловік з травмою голови знаходиться у лікарні".

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Після проведення перевірки та необхідних слідчих дій можлива додаткова кваліфікація події. Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі. 

Нагадаємо, у київському переході двоє неповнолітніх пограбували 14-річного хлопця.

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