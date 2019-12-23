У Києві підліткі пограбували магазин на заправці

КИЇВ. 23 грудня. УНН. У столиці вночі 23 грудня двоє братів та їх спільник зайшли до приміщення та намагалися поцупити банку слабоалкогольного напою. Їх зупинив охоронець, однак нападники застосували сльозогінний газ та побили чоловіка. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в місті Києві.