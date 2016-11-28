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У Києві невідомий замінував пивзавод з вимогою викупу

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Столичні правоохоронці перевіряють інформацію про замінування пивзаводу на вулиці Богатирська. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

У Києві невідомий замінував пивзавод з вимогою викупу

До чергової частини Оболонського управління поліції надійшла інформація, що на вулиці Богатирська замінований пивний завод. Зловмисник вимагає викуп у власника, аби вибухівка не спрацювала. Лист про замінування надійшов на електронну адресу ДСНС.

Наразі проводиться перевірка будівлі і прилеглої території, а також оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи, яка повідомила про замінування.

За завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності, згідно зі ст. 259 Кримінального кодексу України, правопорушникові загрожує до шести років позбавлення волі.

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