В Киеве неизвестный заминировал пивзавод с требованием выкупа
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Столичные правоохранители проверяют информацию о заминировании пивзавода на улице Богатырская. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
В дежурную часть Оболонского управления полиции поступила информация, что на улице Богатырская заминированный пивной завод. Злоумышленник требует выкуп у собственника, чтобы взрывчатка не сработала. Письмо о заминировании поступило в адрес ГосЧС.
В настоящее время проводится проверка здания и прилегающей территории, а также оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, сообщившего о заминировании.
За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности, согласно ст. 259 Уголовного кодекса Украины, правонарушителю грозит до шести лет лишения свободы.