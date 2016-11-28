В Киеве неизвестный заминировал пивзавод с требованием выкупа

В дежурную часть Оболонского управления полиции поступила информация, что на улице Богатырская заминированный пивной завод. Злоумышленник требует выкуп у собственника, чтобы взрывчатка не сработала. Письмо о заминировании поступило в адрес ГосЧС.

В настоящее время проводится проверка здания и прилегающей территории, а также оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, сообщившего о заминировании.

За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности, согласно ст. 259 Уголовного кодекса Украины, правонарушителю грозит до шести лет лишения свободы.