У Києві на вихідних проведуть традиційні ярмарки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Цими вихідними, 4-5 серпня, у столиці триватимуть традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА, передає УНН.
Так, ярмарки відбудуться:
4 серпня (субота):
• у Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10; вул. Паньківська;
• у Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
• у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
• у Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (у межах вулиць Михайла Донця та Героїв Севастополя, 35-А);
• у Шевченківському районі – вул. Подвойського, 2-12;
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5 серпня (неділя):
• у Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць М. Ломоносова та В. Касіяна);
• у Печерському районі – вул. І. Кудрі (у межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
• у Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.