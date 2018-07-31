У Києві на вихідних проведуть традиційні ярмарки

Так, ярмарки відбудуться:

4 серпня (субота):

• у Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10; вул. Паньківська;

• у Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

• у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

• у Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (у межах вулиць Михайла Донця та Героїв Севастополя, 35-А);

• у Шевченківському районі – вул. Подвойського, 2-12;

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5 серпня (неділя):

• у Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць М. Ломоносова та В. Касіяна);

• у Печерському районі – вул. І. Кудрі (у межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);

• у Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.