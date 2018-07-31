В Киеве на выходных проведут традиционные ярмарки

Так, ярмарки состоятся:

4 августа (суббота):

• в Голосеевском районе - ул. Голосеевская, 4-10; ул. Паньковская;

• в Дарницком районе - ул. Ревуцкого;

• в Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);

• в Соломенском районе - ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Михаила Донца и Героев Севастополя, 35-А);

• в Шевченковском районе - ул. Подвойского, 2-12;

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5 августа (воскресенье):

• в Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна)

• в Печерском районе - ул. И. Кудри (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

• в Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.