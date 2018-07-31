В Киеве на выходных проведут традиционные ярмарки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В эти выходные, 4-5 августа, в столице продлятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА, передает УНН.
Так, ярмарки состоятся:
4 августа (суббота):
• в Голосеевском районе - ул. Голосеевская, 4-10; ул. Паньковская;
• в Дарницком районе - ул. Ревуцкого;
• в Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
• в Соломенском районе - ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Михаила Донца и Героев Севастополя, 35-А);
• в Шевченковском районе - ул. Подвойского, 2-12;
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5 августа (воскресенье):
• в Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна)
• в Печерском районе - ул. И. Кудри (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
• в Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.