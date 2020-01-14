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У Києві дворічний хлопчик потонув у ванній

У Києві дворічний хлопчик потонув у ванній

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. У Дарницькому районі міста Києва у ванній потонув дворічний хлопчик. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у місті Києві.

На запитання журналіста, чи дійсно у Києві дворічний хлопчик потонув у ванній, у поліції зазначили: "така інформація надходила до столичної поліції".

"На місце події виїжджали слідчо-оперативні групи, прибули на місце лікарі, які констатували смерть дитини. Дана подія наразі опублікована у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Дарницької поліції. Наразі з цього приводу проводиться перевірка", - додали у поліції.

Нагадаємо, у Києві у лікарні на хлопчика впали металопластикові двері, його госпіталізували до лікарні із попереднім діагнозом "перелом стегна зі зміщенням".

Українські Національні Новини

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