У Києві дворічний хлопчик потонув у ванній
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У Дарницькому районі міста Києва у ванній потонув дворічний хлопчик. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у місті Києві.
На запитання журналіста, чи дійсно у Києві дворічний хлопчик потонув у ванній, у поліції зазначили: "така інформація надходила до столичної поліції".
"На місце події виїжджали слідчо-оперативні групи, прибули на місце лікарі, які констатували смерть дитини. Дана подія наразі опублікована у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Дарницької поліції. Наразі з цього приводу проводиться перевірка", - додали у поліції.
Нагадаємо, у Києві у лікарні на хлопчика впали металопластикові двері, його госпіталізували до лікарні із попереднім діагнозом "перелом стегна зі зміщенням".