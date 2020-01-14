В Киеве двухлетний мальчик утонул в ванной
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В Дарницком районе города Киева в ванной утонул двухлетний мальчик. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.
На вопрос журналиста, действительно ли в Киеве двухлетний мальчик утонул в ванной, в полиции отметили: "такая информация поступала в столичную полицию".
"На место происшествия выезжали следственно-оперативные группы, прибывшие на место врачи, которые констатировали смерть ребенка. Данное событие пока опубликовано в журнале единого учета заявлений и сообщений Дарницкой полиции. Сейчас по этому поводу проводится проверка", - добавили в полиции.
Напомним, в Киеве в больнице на мальчика упали металлопластиковые двери, его госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом "перелом бедра со смещением".