У Києві до Великодня проведуть хресну ходу та співатимуть гаївки

Згідно з повідомлення, у Києві 16 квітня РГ Римо-католицької церкви, парафія Св. Миколая організовує Хресну пасхальну ходу, яка пройде вулицею за маршрутом В.Васильківська — Федорова — Предславинська-Лабораторна — В.Васильківська. Хода розпочнеться з 0:30 годин і триватиме до 02:00 годин.

Також зазначається, що на Софійській площі 16 квітня відбудуться Великодні гаївки, які організовує Українська Греко-католицька церква Київської Архиєпархії. Очікувана кількість осіб, які візьмуть участь у заході складає 1,5 тисяч осіб.

Низка масових акцій до Великодніх свят уже провели в столиці. 9 квітня відбулось дві Євангелізації з нагоди Великодня. Вони пройшли на проспекті Порика, 3 з 13:00 до 16:00 (організована РГ Євангелістської церкви Благодать “Християнське світло”) та на вулиці Хрещатик, 21 з 14:00 до 16:00 (організована РГ Християнин повного Євангелія “Церква переможців” у Дніпровському районі Києва).

Також 9 квітня від Храму св. Василія Великого (Вознсенський узвіз, 7) Львівською — Михайлівською — Європейською площею — вулицею Хрещатик до Алеї Героїв Небесної Сотні пройшла Міжконфесійна хода, яка мала на меті духовне об’єднання громадян під час Великого посту. Організаторам ходи виступив Молодіжний хор храму с. Василія Великого.

Як повідомляв УНН, 9 квітня у Києві стартував VII Всеукраїнський фестиваль писанок. Відкриття фестивалю було заплановане на суботу 8 квітня, однак було перенесене через погані умови.

Фестиваль триватиме на Софійській площі до 23 квітня.