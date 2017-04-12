В Киеве на Пасху проведут крестный ход и будут петь гаивки

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 79267 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111587 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169876 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124946 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121983 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115309 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106186 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107384 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103831 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве на Пасху проведут крестный ход и будут петь гаивки

В Киеве на Пасху проведут крестный ход и будут петь гаивки

Киев  •  УНН

 • 15152 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Киеве 16 апреля к празднику Пасхи состоится Крестное пасхальное шествие и пасхальные гаивки. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в КГГА.

Согласно сообщению, в Киеве 16 апреля РГ Римско-католической церкви, приход Св. Николая организует Крестное пасхальное шествие, которое пройдет по улице по маршруту Б. Васильковская - Федорова - Предславинская-Лабораторная - Б.Васильковская. Шествие начнется с 0:30 часов и продлится до 02:00 часов.

Также отмечается, что на Софийской площади 16 апреля будут петь пасхальные гаивки, которые организует Украинская Греко-католическая церковь Киевской архиепархии. Ожидаемое количество лиц, которые примут участие в мероприятии составляет 1500 человек.

Ряд массовых акций к Пасхальным праздникам уже провели в столице. Так, 9 апреля состоялось две евангелизации по случаю Пасхи. Они прошли на проспекте Порика, 3 с 13:00 до 16:00 (организованная РГ Евангелической церкви Благодать "Христианский свет") и на улице Крещатик, 21 с 14:00 до 16:00 (организованная РГ Христианин полного Евангелия "Церковь победителей" в Днепровском районе Киева).

Также 9 апреля от Храма св. Василия Великого (Вознсенський спуск, 7) Львовской - Михайловской - Европейской площади - улицы Крещатик к Аллее Героев Небесной Сотни прошло Межконфессиональное шествие, цель которого - духовное объединение граждан во время Великого поста. Организаторам шествия выступил Молодежный хор храма с. Василия Великого.

Как сообщал УНН, 9 апреля в Киеве стартовал VII Всеукраинский фестиваль писанок. Открытие фестиваля было запланировано на субботу 8 апреля, однако было перенесено из-за плохих условий.

Фестиваль продлится на Софийской площади до 23 апреля.

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