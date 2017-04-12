В Киеве на Пасху проведут крестный ход и будут петь гаивки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Киеве 16 апреля к празднику Пасхи состоится Крестное пасхальное шествие и пасхальные гаивки. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в КГГА.
Согласно сообщению, в Киеве 16 апреля РГ Римско-католической церкви, приход Св. Николая организует Крестное пасхальное шествие, которое пройдет по улице по маршруту Б. Васильковская - Федорова - Предславинская-Лабораторная - Б.Васильковская. Шествие начнется с 0:30 часов и продлится до 02:00 часов.
Также отмечается, что на Софийской площади 16 апреля будут петь пасхальные гаивки, которые организует Украинская Греко-католическая церковь Киевской архиепархии. Ожидаемое количество лиц, которые примут участие в мероприятии составляет 1500 человек.
Ряд массовых акций к Пасхальным праздникам уже провели в столице. Так, 9 апреля состоялось две евангелизации по случаю Пасхи. Они прошли на проспекте Порика, 3 с 13:00 до 16:00 (организованная РГ Евангелической церкви Благодать "Христианский свет") и на улице Крещатик, 21 с 14:00 до 16:00 (организованная РГ Христианин полного Евангелия "Церковь победителей" в Днепровском районе Киева).
Также 9 апреля от Храма св. Василия Великого (Вознсенський спуск, 7) Львовской - Михайловской - Европейской площади - улицы Крещатик к Аллее Героев Небесной Сотни прошло Межконфессиональное шествие, цель которого - духовное объединение граждан во время Великого поста. Организаторам шествия выступил Молодежный хор храма с. Василия Великого.
Как сообщал УНН, 9 апреля в Киеве стартовал VII Всеукраинский фестиваль писанок. Открытие фестиваля было запланировано на субботу 8 апреля, однако было перенесено из-за плохих условий.
Фестиваль продлится на Софийской площади до 23 апреля.