У Києві чоловік стрибнув з 13 поверху
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У столиці на вулиці Лепсе чоловік вчинив суїцид, стрибнувши з вікна на 13 поверху. Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua, передає УНН.
“Моторошна НП в Києві на Лепсе: з вікна на 13 поверсі випав чоловік 1981 р.н”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що дружина намагалась врятувати чоловіка. Вона робила штучне дихання до прибуття поліції, однак через травми чоловік помер.
На місці працювали швидка допомога, поліція та слідчо-оперативна група.
За словами свідків, чоловік “прийшов додому, попрощався і вистрибнув”.
Як повідомляв УНН, у запорізькому аеропорту чоловік намагався вчинити суїцид.