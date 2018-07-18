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У Києві біля гирла річки Либідь потонув чоловік

У Києві біля гирла річки Либідь потонув чоловік

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КИЇВ. 18 липня. УНН. У Києві у водах Дніпра у районі впадіння притоку - р.Либідь загинув чоловік. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій у столиці, передає УНН. 

“Рятувальники дістали тіло потопельника з Дніпра”, — йдеться у повідомленні.

Так, 17 липня о 21:49 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на виході річки Либідь, в річці Дніпро, біля вул. Промислової, 4, що у Голосіївському районі столиці, на поверхні води біля берегу знаходиться тіло людини.

На місце події було направлено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у м. Києві. Рятувальники, які прибули до місця виклику, за допомогою рятувальної мотузки та підручних засобів вилучили тіло чоловічої статі з води та передали його працівникам правоохоронних органів.

Причину трагічного випадку будуть встановлювати слідчі органи.

Як зазначають у службі, з початку літа кількість загиблих по м. Києву сягає вже 19 осіб проти 9 осіб за аналогічний період у минулому році. А з початку 2018 року на водних об’єктах столиці загинуло 37 людей — це на 15 людей більше, ніж за аналогічний період у 2017 році.

Нагадаємо, з початку 2018 року водна стихія забрала життя 60 дітей.

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