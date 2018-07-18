В Киеве возле устья реки Лыбидь утонул мужчина

“Спасатели достали тело утопленника из Днепра”, — говорится в сообщении.

Так, 17 июля в 21:49 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на выходе реки Лыбидь, в реке Днепр, возле ул. Промышленной, 4, что в Голосеевском районе столицы, на поверхности воды у берега находится тело человека.

На место происшествия были направлены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве. Прибывшие к месту вызова спасатели с помощью спасательной веревки и подручных средств изъяли тело мужского пола из воды и передали его сотрудникам правоохранительных органов.

Причину трагического случая будут устанавливать следственные органы.

Как отмечают в службе, с начала лета количество погибших по г. Киеву достигает уже 19 человек против 9 человек за аналогичный период в прошлом году. А с начала 2018 года на водных объектах столицы погибло 37 человек — это на 15 человек больше, чем за аналогичный период в 2017 году.

Напомним, с начала 2018 года водная стихия унесла жизни 60 детей.