В Киеве возле устья реки Лыбидь утонул мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Киеве в водах Днепра в районе впадения притока - р.Лыбидь погиб мужчина. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в столице, передает УНН.
“Спасатели достали тело утопленника из Днепра”, — говорится в сообщении.
Так, 17 июля в 21:49 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на выходе реки Лыбидь, в реке Днепр, возле ул. Промышленной, 4, что в Голосеевском районе столицы, на поверхности воды у берега находится тело человека.
На место происшествия были направлены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве. Прибывшие к месту вызова спасатели с помощью спасательной веревки и подручных средств изъяли тело мужского пола из воды и передали его сотрудникам правоохранительных органов.
Причину трагического случая будут устанавливать следственные органы.
Как отмечают в службе, с начала лета количество погибших по г. Киеву достигает уже 19 человек против 9 человек за аналогичный период в прошлом году. А с начала 2018 года на водных объектах столицы погибло 37 человек — это на 15 человек больше, чем за аналогичный период в 2017 году.
Напомним, с начала 2018 года водная стихия унесла жизни 60 детей.