У Києві 8 березня народилось понад 20 дівчаток

Так, за інформацією КМДА, у Києві 8 березня народилося 47 дітей, серед них 25 хлопчиків та 22 дівчинки.

Доповнення

Минулого року у Києві 8 березня народилось 15 дівчаток.

Додамо, за даними Держстату, населення в Україні на початок цього року сягало 41,588 млн осіб, скоротившись за 2020 рік на 314,1 тис. осіб. Кількість живонароджених минулого року становила 293,457 тис. осіб.