У Києві 8 березня народилось понад 20 дівчаток
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. У Києві у Міжнародний жіночий день, 8 березня, народилося 47 дітей, більшість з них - хлопчики. Про це журналісту УНН повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталя Вишневська.
Так, за інформацією КМДА, у Києві 8 березня народилося 47 дітей, серед них 25 хлопчиків та 22 дівчинки.
Доповнення
Минулого року у Києві 8 березня народилось 15 дівчаток.
Додамо, за даними Держстату, населення в Україні на початок цього року сягало 41,588 млн осіб, скоротившись за 2020 рік на 314,1 тис. осіб. Кількість живонароджених минулого року становила 293,457 тис. осіб.