В Киеве 8 марта родилось более 20 девочек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В Киеве в Международный женский день, 8 марта, родилось 47 детей, большинство из них - мальчики. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
Так, по информации КГГА, в Киеве 8 марта родилось 47 детей, среди них 25 мальчиков и 22 девочки.
Дополнение
В прошлом году в Киеве 8 марта родилось 15 девочек.
Добавим, по данным Госстата, население в Украине на начало этого года достигало 41,588 млн человек, сократившись за 2020 год на 314,1 тыс. человек. Количество живорожденных в прошлом году составило 293,457 тыс. человек.