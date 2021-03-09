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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 59757 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 81042 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111886 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 147265 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196865 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194032 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280632 просмотра

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В Киеве 8 марта родилось более 20 девочек

В Киеве 8 марта родилось более 20 девочек

Киев  •  УНН

 • 21819 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. В Киеве в Международный женский день, 8 марта, родилось 47 детей, большинство из них - мальчики. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

Так, по информации КГГА, в Киеве 8 марта родилось 47 детей, среди них 25 мальчиков и 22 девочки.

Дополнение

В прошлом году в Киеве 8 марта родилось 15 девочек.

Добавим, по данным Госстата, население в Украине на начало этого года достигало 41,588 млн человек, сократившись за 2020 год на 314,1 тыс. человек. Количество живорожденных в прошлом году составило 293,457 тыс. человек.

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