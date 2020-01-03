У Києві 4 січня покажуть повернуту картину, яку вивезли під час Другої світової війни
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Мистецькому арсеналі у Києві 4 січня покажуть картину Михайла Паніна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною", яка була вивезена під час окупації України німецькими військами. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінкульту.
"У Мистецькому арсеналі покажуть повернену Україні картину Михайла Паніна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною". Картину можна буде побачити на виставці "Спецвантаж! Історії повернення українських культурних цінностей" з 4 січня 2020 року", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Мінкульту, після закриття виставки 19 січня 2020 року картина Михайла Паніна повернеться до Дніпропетровського художнього музею.
Додамо, картина "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною" зникла з Дніпропетровського художнього музею під час окупації міста у 1941 році. ЇЇ автор — Михайло Панін, перший директор Дніпропетровського художнього училища.
Як повідомляв УНН раніше, подружжя Трейсі (громадяни Сполучених Штатів) передали Україні картину українського художника Михайла Паніна “Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною”, яка була вивезена під час окупації України німецькими військами.
У вересні 2019 року стало відомо, що США повертають Україні картину, яку викрали нацисти у часи Другої світової війни.