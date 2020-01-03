У Києві 4 січня покажуть повернуту картину, яку вивезли під час Другої світової війни

КИЇВ. 3 січня. УНН. У Мистецькому арсеналі у Києві 4 січня покажуть картину Михайла Паніна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною", яка була вивезена під час окупації України німецькими військами. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінкульту.