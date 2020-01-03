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В Киеве 4 января покажут возвращенную картину, которую вывезли во время Второй мировой войны

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КИЕВ. 3 января. УНН. В Художественном арсенале в Киеве 4 января покажут картину Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", которая была вывезена во время оккупации Украины немецкими войсками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

"В Художественном арсенале покажут возвращенную Украине картину Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной". Картину можно будет увидеть на выставке "Спецгруз! Истории возвращения украинских культурных ценностей" с 4 января 2020 года", - говорится в сообщении.

По информации Минкульта, после закрытия выставки 19 января 2020 года картина Михаила Панина вернется в Днепропетровский художественный музей.

Добавим, картина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" исчезла из Днепропетровского художественного музея во время оккупации города в 1941 году. Ее автор - Михаил Панин, первый директор Днепропетровского художественного училища.

Как сообщал УНН ранее, супруги Трейси (граждане Соединенных Штатов) передали Украине картину украинского художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", которая была вывезена во время оккупации Украины немецкими войсками.

В сентябре 2019 года стало известно, что США возвращают Украине картину, которую похитили нацисты во время Второй мировой войны.

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